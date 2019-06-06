Yabancıya yüksek fiyat çekip itibarımızı sarsıyorlar

Yabancı uyruklu vatandaşlara konut satışı konusunda piyasada ciddi bir başı bozukluk olduğunu savunan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, “İnşaat şirketleri yerli müşteriye farklı, yabancı müşteriye farklı fiyatlar uyguluyor. Bazı turizm acentelerinin de özellikle Arap müşterilerden fahiş ücretlerde hizmet bedeli (komisyon) aldıklarını veya fiyatın üzerine koyduklarını duyuyoruz” dedi. Özcan, yabancıların mağdur olmamaları için önlem alınması gerektiğini belirtti. Dünyanın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumdan Türkiye’nin de etkilendiğini söyleyen Özcan şöyle konuştu: “Konut satış rakamlarının yüzde 18,1 ile düşüş yaşayarak gerilemesi de bu durumu teyit etmektedir. Bir ülkede reel sektördeki pozitif ve negatif verilerin en son yansıyacağı ve uzunca süre etkisini göstereceği adres emlak sektörüdür. Bu sebeble inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum doğrudan emlak sektörünü etkiliyor. Çünkü piyasa nezle olunca emlak sektörü zatürre oluyor.”