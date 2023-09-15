Yabancıların konuta ilgisi azaldı mı?

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ağustos ayında %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Bu rakam, gayrimenkul sektörünün canlılığını koruduğunu gösteriyor. Bu satış rakamı ile yılın en yüksek konut satış rakamını yakalanırken sektördeki hareketliliğin devam ettiğinin de sinyali verilmiş oldu.

Gerileme sonrası ivme kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91'e düştü. Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda durum nasıl?

Konut satış rakamlarını değerlendiren Akar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Figen Akar, İpotekli konut satışlarının ise Ağustos ayında %26,1 azalarak 16 bin 375 olduğunu ifade etti ve şunlara dikkati çekti: “Bu durum, faiz oranlarının yüksek seyretmesinden kaynaklanıyor. Faiz oranlarının düşürülmesi halinde ipotekli konut satışlarının da artacağına inanıyoruz. Bu nedenle, hükümetin ve Merkez Bankası’nın bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz”

Yabancının ilgisi azaldı mı?

Akar, yabancılara yapılan konut satışlarının da Ağustos ayında % 42 azalarak 3 bin 58 olduğunu söyleyerek, “Son dönemde yabancı yatırımcıların konut piyasasına ilgisinin azaldığını görüyoruz. Bunun nedeni olarak yüksek enflasyonu gösterebiliriz. Türk Lirası’nın istikrar kazanması ve yabancı yatırımcılara cazip teşvikler sunulması halinde yabancılara yapılan konut satışlarının da artacağını düşünüyoruz" dedi

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