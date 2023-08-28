Yabancılardan flaş Türkiye kararı! O adım sonrası hemen harekete geçtiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık "mega" faiz artırımı sonrasında son yıllarda TL cinsi varlıklardan çıkış yapan yabancı yatırımcılar, Türkiye piyasalarına geri dönmeyi değerlendiriyor. Reuters'ın görüştüğü beş yabancı yatırımcı da Türkiye pozisyonlarını artırmayı planladığını söylüyor.

Habere göre, TCMB'nin beklentilerin üzerinde bir artırım ile faizi yüzde 25'e çıkarması, yabancı yatırımcıları “heyecanlandırdı”. Reuters'a konuşan New York Van Eck Gelişen Piyasalar Hisse Stratejisi ekibinden Ola El-Shawarby, Türkiye'de aldıkları pozisyon için "genel tablo konusunda daha rahat olmaya başladık" dedi.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ise, "Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını portföylerine eklemeye başlamaları için zemin her zamankinden daha müsait" diye konuştu.



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