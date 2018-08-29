Yabancı ziyaretçi sayısında büyük yükseliş!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre 2018 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,74 oranında bir artış göstererek 5 milyon 671 bin 801 oldu.

Temmuz ayında ülkemize gelen 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçinin 54 bin 250'si ( % 0,96 ) günübirlikçilerden oluştu.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,09 (2 103 421 )

2-İstanbul %26,49 ( 1 502 397 )

3-Edirne %11,03 ( 625 791 )

4-Muğla %9,10 ( 516 191 )

5-Artvin %4,24 ( 240 651 )

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış kaydedilmiştir.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış göstererek 21 639 802 olmuştur.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 21 639 802 yabancı ziyaretçinin 166 249 (% 0,77) günübirlikçidir.

Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %34,58 (7 483 674 )

2-Antalya %30,85 (6 676 126 )

3-Edirne %9,51 (2 057 539 )

4-Muğla %6,69 (1 447 681 )

5-Artvin %6,40 (1 384 281 )