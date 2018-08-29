THY - Konya
0553 313 94 23

Yabancı ziyaretçi sayısında büyük yükseliş!

Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısının temmuzda yıllık yüzde 11,74 arttığını duyurdu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
Yabancı ziyaretçi sayısında büyük yükseliş!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre  2018 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,74 oranında bir artış göstererek 5 milyon 671 bin 801 oldu.

Temmuz ayında ülkemize gelen 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçinin 54 bin 250'si ( % 0,96 ) günübirlikçilerden oluştu.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,09 (2 103 421 )     
2-İstanbul %26,49 ( 1 502 397 )     
3-Edirne %11,03 ( 625 791 )     
4-Muğla %9,10 ( 516 191 )     
5-Artvin %4,24 ( 240 651 )

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış kaydedilmiştir.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış göstererek 21 639 802 olmuştur.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 21 639 802 yabancı ziyaretçinin 166 249 (% 0,77) günübirlikçidir.

Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %34,58 (7 483 674 )     
2-Antalya %30,85 (6 676 126 )     
3-Edirne %9,51 (2 057 539 )     
4-Muğla %6,69 (1 447 681 )     
5-Artvin %6,40 (1 384 281 )

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Artvin
  5. Antalya
  6. EKONOMİ Haberleri
  7. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor