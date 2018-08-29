Yabancı ziyaretçi sayısında büyük yükseliş!
Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısının temmuzda yıllık yüzde 11,74 arttığını duyurdu.29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre 2018 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,74 oranında bir artış göstererek 5 milyon 671 bin 801 oldu.
Temmuz ayında ülkemize gelen 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçinin 54 bin 250'si ( % 0,96 ) günübirlikçilerden oluştu.
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %37,09 (2 103 421 )
2-İstanbul %26,49 ( 1 502 397 )
3-Edirne %11,03 ( 625 791 )
4-Muğla %9,10 ( 516 191 )
5-Artvin %4,24 ( 240 651 )
2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış kaydedilmiştir.
2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış göstererek 21 639 802 olmuştur.
2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 21 639 802 yabancı ziyaretçinin 166 249 (% 0,77) günübirlikçidir.
Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %34,58 (7 483 674 )
2-Antalya %30,85 (6 676 126 )
3-Edirne %9,51 (2 057 539 )
4-Muğla %6,69 (1 447 681 )
5-Artvin %6,40 (1 384 281 )
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