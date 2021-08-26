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Ekonomi Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı
Ekonomi

Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 50 artarak 10 milyon 88 bin 603 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:30:00 -
Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin 406’ydı. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2020’de 12 milyon 734 bin 297, 2019’da 45 milyon 58 bin 286 idi. Son bir yıl içerisinde ziyaretçilerde düşüş ölçülürken, 2021 Haziran ve Temmuz aylarında toparlanma görüldü. Sadece geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin 952 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu yıl turizmle alakalı basına 109 bin 807 haberin yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, turizm gelirlerindeki artış da medyada yer buldu.

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