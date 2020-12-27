Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni tam

Buğra Kardan

Hükümetin pandemi tehdidini bertaraf etmek ve ekonomiyi büyütmek için attığı adımlar meyvelerini veriyor. Her alanda atılım yapan Türkiye’ye para yağıyor. Hem üretim hem de ihracat başarılarıyla dikkat çeken ülkeye dünyaca ünlü fonlar ve firmalar giriyor.

Hollanda başı çekiyor

Dev gruplar, Anadolu’ya gelip ya şirket açıyor ya da projelere dahil oluyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Öyle ki yabancı yatırımları 165 milyar 140 milyon doları aşıyor. Yatırımlarda başı 26 milyar 222 milyon dolarla Hollanda çekiyor. Bu ülkenin ardından 12 milyar 853 milyon dolarla ABD, 11 milyar 657 milyon dolarla İngiltere, 10 milyar 630 milyon dolarla Avusturya, 10 milyar 178 milyon dolarla Almanya geliyor.

Veriler dikkat çekici

9 milyar 974 milyon dolarla Lüksemburg 6’ncı, 9 milyar 551 milyon dolarla İspanya 7’nci, 8 milyar 852 milyon dolarla Belçika 8’inci, 7 milyar 537 milyon dolarla Fransa 9’uncu, 6 milyar 990 milyon dolarla Azerbaycan 10’uncu, 6 milyar 842 milyon dolarla Yunanistan 11’inci, 6 milyar 231 milyon dolarla Rusya 12’nci basamakta yer alıyor. 4 milyar 678 milyon dolarla İtalya 13’üncü, 4 milyar 267 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri 14’üncü, 3 milyar 25 milyon dolarla İsviçre 15’inci, 3 milyar 23 milyon dolarla Japonya 16’ncı, savunma alanında yaptığı yatırımlardan ötürü CHP’liler tarafından topa tutulan Katar ise 2 milyar 660 milyon dolarla 17’nci sırada bulunuyor.

İstikrar vurgusu

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’ye büyük güven duyduklarını dile getiriyor. Yatırımcılar, 2020 gibi 2021’de de yatırımlarının devam edeceğini vurguluyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın da her platformda istikrarın önemine dikkat çekiyor. Sargın, “Gelinen aşamada teşvikler de çok önemli. Bu hakikat görülmeli ve yeni dönem iyi tanımlanmalı, buna uygun maddi yardımlar ve vergi indirimleri devreye alınmalı. Operasyonel maliyetleri minimize edecek teşvikler öne çıkarılmalı” ifadelerini kullanıyor.

Ekonomi ehil ellerde

Hükümetin yatırım stratejisini belirlediğine işaret eden Sargın, “Bu durum üyelerimize moral aşılıyor, umut veriyor” diyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanında reformlara gidileceğini müjdelemesinin de olumlu karşılandığını anlatan Sargın, şunları kaydediyor: “Biz ekonominin ehil ellerde olduğu kanaatindeyiz. Yeni ekonomi yönetimine güveniyoruz. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını da mühim görüyoruz. Ülkemizin yeni dönemde ekonomiyi dinamik kılacak adımlar atması, kurumları güçlendirmesi ve yabanı yatırımcılarla yakın irtibatta olması halinde ciddi aşama kat edebileceğimiz görüşündeyiz. 2020 ve 2021’de tüm dünyada yatırımların daralacağı tahmin ediliyor. Çünkü şirketler kendilerini korumaya aldı. Ardından dijitalleşmeye yapılan yatırımlar artacak. Onun için dijitalleşme yatırımlarını çekmeye odaklanılmalı. Öbür taraftan Covid-19’un ardından ekonomi tekrar toparlanacak ama ülkelerin dönüşümleri süratle tamamlamalarında yarar var. İlaveten yatırımlarda verimlilik konusu ön planda yer alıyor. Bu konu tekrar ve tekrar ele alınmalı.”