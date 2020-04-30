  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

Uşak’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:05:25 -
Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

Uşak’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin İstanbul’dan Uşak’a uyuşturucu madde teminatı yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. Ardından şüphelilerin bulunduğu araç kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucu 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yabancı uyruklu oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı