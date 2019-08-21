Yabancı turistler Türkiye'de alışverişe doymuyor

Söz konusu dönemde Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, kişi başına ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun:

"Çinliler, geçen sene 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20'lik pay alırken, bu sene yüzde 22'ye geldiler ve yüzde 85'lik büyüme gösteriyorlar. Avrupa'da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40'tan fazlasını Çinliler yapıyor ve genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar"

KAYNAK:AA