Yabancı gelinler Türkçe’yi sevdi

İzmir'de Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ‘yabancılar için Türkçe' programı hayata geçirildi. Program kapsamında, çeşitli ülkelerden evlilik sebebiyle Türkiye'ye gelen ‘yabancı gelinler', 3 seviyeden oluşan kurslarla Türkçe konuşma, okuma ve yazmayı öğreniyor. Kurslara aralarında, Rus, Belaruslu, Cezayirli, Taylandlı, Endonezyalı, İranlı, Filistinli ve Faslıların da bulunduğu 18 yabancı gelin katılıyor.

Akademisyen, finans uzmanı, resepsiyon görevlisi gibi çeşitli mesleklere sahip yabancı gelinler, kendilerini daha iyi ifade edebilmek, kente ve sosyal hayata uyum sağlamak için dersleri aralıksız takip ediyor. Bornova Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pelin Baykal, "Programımız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 2018-2019 yılında yabancılar için tasarlamış olduğu bir öğretme modelidir. Avrupa dil standartlarına göre eğitimler vermekteyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz var. Onlara temel seviyeden orta seviyeye kadar Türkçe öğretiyoruz. Şu an öğrencilerimiz A2 temel seviyesinde eğitim görüyor. Hepsi farklı ülkelerden geldi. Kalıp ifadeleri, ünlemleri öğretiyoruz. Bayramları anlatarak hem bayramları öğretmiş oluyoruz hem de onlara Türk kültürünü yansıtmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursların ücretsiz olduğundan bahseden Baykal, "Vatandaşlarımızın, herhangi bir dalda 12 kişi kayıt oluşturdukları takdirde istedikleri kursu talep etme hakları var. Öğrencilerin zamanla birbirleriyle ortak bir dilde yani Türkçe iletişim kurabilmeleri harika bir his. Çünkü ilk geldiklerinde yaklaşık bir hafta önce Türkiye'ye gelmiş olabiliyor. Yeni evlenmiş olabiliyor. Daha öncesinde Türkçe'ye karşı hiçbir fikri bile olmayabiliyor. Türkçeyi bilmeyenlerle karşılaşıyor. Orada psikolojik olarak rahatlıyor. Fakat 2'nci ve 3'üncü günden sonra etkileşim başlıyor. ‘Sen neredensin? Sen burada ne yapıyorsun?' diye tanışmalar oluyor. Şu an farklı arkadaşlıklar var. İranlı, Cezayirli ve Suriyeli öğrencim çok güzel sohbet ediyor. Bu durum gerçekten bir öğretmen için mutluluk verici. Aralarındaki etkileşim, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı bu kurs sayesinde oluyor. Belki de hiçbir araya gelemeyecek insanlar bunlar. İzmir'in çeşitli ilçelerinden Bornova'ya geliyorlar" diye konuştu.

Evlilik nedeniyle 4 yıl önce Rusya'nın Krasnoyarsk kentinden Türkiye'ye gelen ve İzmir'e yerleşen Katerina Yenigün (36), "Eşimle sosyal medyadan tanıştık. Ben Türkçe'yi hiç bilmiyordum. Kendim öğrenmeye çalışıyordum. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdum. Burada hem Türkçe öğreniyorum hem de yeni arkadaşlar ediniyorum. Kurs çok güzel gidiyor. Çok memnunum. Türkçe çok zor bir dil değil. Her gün Türkçe konuşmaya çalışıyorum, dizi izliyorum. Buradaki arkadaşlarım ile Türkçe konuşabiliyorum. Eşimi daha iyi anlamak için Türkçe öğreniyorum" dedi.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir'de yaşayan Filistinli akademisyen Ahd Taha (30) ise şöyle konuştu:

"Türkçe öğrenmek çok güzel bir his. Çok mutlu oluyorum. Artık kendime cesaretim var. Öğretmenim bize çok destek verdi. Çevremdeki insanlarla biraz daha rahat Türkçe konuşabiliyorum. Ülkemde savaş var. Türkiye Cumhuriyeti bizi yanına aldı. Türkiye'ye güveniyorum."

Türkçeyi bazen unuttuğundan bazen de karıştırdığından bahseden Taha, "Fakat insanlar artık ne söylediğimi anlıyor. Benden sıkılmıyorlar. Artık markete gidip kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Kocamla daha iyi anlaşıyorum. Kendi dükkanımız var. Orada da artık gelen müşterilerle anlaşabiliyorum" diye konuştu.

10 ay önce Endonezya'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen finans uzmanı Christiana Wijaya Budi (29) "Evlilik sebebiyle Türkiye'ye geldim. Burada Türkçe'yi daha iyi konuşuyorum. Türkçe öğrenmek zor ama ben çok seviyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarım çok iyi. Kursumdan çok memnunum" dedi.