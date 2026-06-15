‘ADEM AMCA'NIN KAYIĞININ BU DENLİ KALABALIK OLMASI HARİKAYDI’ Kedilerin de balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına çıkıp, beslendiği anları da fotoğraflayan Tüydeş, 5 yıl aradan sonra gerçekleşen buluşmanın masalsı bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Ona zaten kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adını vermiştik. 5 yıl önce zaman zaman kayığa konduğu anlar olmuştu. Ancak devamı gelmemişti. 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi o da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları 'Adem Harikalar Diyarında' başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor. Uzun bir aradan sonra Adem Amca'nın kayığının bu denli kalabalık olması harikaydı” ifadelerini kullandı.