‘ADETA MİSAFİR AĞIRLAMAKTAN YORULDUM’ Balıkçı Adem Yılmaz'da o anlardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu sabah misafir ağırlamaktan yoruldum adeta. Balıkçıllar, martılar, karabataklar, kıyıda da kediler, kayıkta leylekler derken epey yoruldum. Ama çok mutluyum. Acaba bu yıl yavruları da gelir mi diye düşünmeye başladım. Çok mutlu olurum elbette” diye konuştu. ‘SU SEVİYESİNİN ARTMASI FELAKET DEĞİL DOĞA İÇİN CENNET’ Öte yandan bu yıl özellikle bahar aylarında artan yağışlar nedeniyle gölün su seviyesinin eski yıllardaki gibi artığını belirten Alper Tüydeş, bunun yavru sayısına da etki ettiğini belirterek Yaren'in 5 yavrusu olduğunu ve hepsinin gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Bunun yanında bölgedeki diğer yuvalarda da yavru sayısında olumlu bir artış olduğunu söyleyen Tüydeş, “İnsanlar bu yağışları ve artan su seviyesini felaket diye adlandırıyor ancak doğa için bu durum aksine bir cennet oldu” dedi.