Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SPORCULUKTAN OYUNCULUĞA UZANAN BİR KARİYER Ece İrtem, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, çok yönlü kişiliğiyle de tanınıyordu. İlkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yapan İrtem, sahneyle de yine ilkokul yıllarında tanıştı. Okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle tiyatroya adım atan oyuncu, bu tutkusundan bir daha hiç vazgeçmedi.