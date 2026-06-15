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Hayat-Aktüel
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Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. Sosyal medyada ve arama motorlarında hızla yayılan iddiaların ardından, ünlü oyuncunun avukatı ve yakın çevresinden ilk açıklamalar yapıldı. Peki, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem'in hayatı, kariyeri ve ölüm sebebiyle ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizinde Işıl karakterine hayat veren ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ece İrtem'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan iddialar sonrası izleyiciler "Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem öldü mü?, Ece İrtem neden öldü?" sorularının yanıtını aramaya başladı.

#2
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ECE İRTEM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl Türkkan karakterine hayat veren 35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Edinilen son dakika bilgilerine göre; başarılı oyuncu sabah saatlerinde evinde annesiyle birlikte olduğu sırada aniden rahatsızlandı.

#3
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Genç yaşta aramızdan ayrılan Ece İrtem’in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı ilk açıklamada, olayın evinde gerçekleştiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netleşeceğini duyurdu. Acı haber, sanat dünyasını ve Kızılcık Şerbeti izleyicilerini yasa boğdu.

#4
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ECE İRTEM KİMDİR? Doğum Tarihi: 14 Haziran 1991 Doğum Yeri: Sivas Ölüm Tarihi: 15 Haziran 2026 Yaşı: 35 Eğitimi: Yaşar Üniversitesi - Opera / Şan Bölümü En Bilinen Rolü: Kızılcık Şerbeti (Işıl)

#5
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ECE İRTEM NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sanat hayatına genç yaşta adım atan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

#6
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Eğitim hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Genel Müdürü soprano Aytül Büyüksaraç, tenor Levent Gündüz, Paolo Susanni ve Anna Chubuchenko gibi dünyaca tanınan çok değerli sanatçılarla çalışma fırsatı yakaladı.

#7
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SPORCULUKTAN OYUNCULUĞA UZANAN BİR KARİYER Ece İrtem, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, çok yönlü kişiliğiyle de tanınıyordu. İlkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yapan İrtem, sahneyle de yine ilkokul yıllarında tanıştı. Okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle tiyatroya adım atan oyuncu, bu tutkusundan bir daha hiç vazgeçmedi.

#8
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan başarılı isim, 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

#9
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Burada Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi usta isimlerden dersler alarak kariyerini sağlam temeller üzerine kurdu. Ekran yolculuğuna "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan oyuncu, son olarak yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla akıllarda yer edinmişti.

#10
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece İrtem'in Oynadığı Diziler Şeref Meselesi Paramparça Kertenkele Yeni Gelin Payitaht Abdülhamid Kızılcık Şerbeti

#11
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece İrtem'in Oynadığı Filmler Zengo

#12
Foto - Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı. 15 Haziran 2026 tarihinde evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.

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