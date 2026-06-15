Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ece İrtem nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, öldü mü? Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. Sosyal medyada ve arama motorlarında hızla yayılan iddiaların ardından, ünlü oyuncunun avukatı ve yakın çevresinden ilk açıklamalar yapıldı. Peki, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem'in hayatı, kariyeri ve ölüm sebebiyle ilgili tüm detaylar...