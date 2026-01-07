  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Yabancı dil tazminatı almak isteyenler ekran başına! e-YDS başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı!
Eğitim

Yabancı dil tazminatı almak isteyenler ekran başına! e-YDS başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yabancı dil tazminatı almak isteyenler ekran başına! e-YDS başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk elektronik yabancı dil sınavı olan e-YDS 2026/1 İngilizce için beklenen duyuruyu yaptı. 24 Ocak 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav binalarında gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular 7-15 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Ocak'ta yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/1 İngilizce, 24 Ocak'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 15 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli
İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

Gündem

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu
Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu

Yaşam

Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu

Giresun’da nefes aldıran seferberlik! 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası başladı
Giresun’da nefes aldıran seferberlik! 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası başladı

Yerel

Giresun’da nefes aldıran seferberlik! 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası başladı

Türk Kızılay’dan aşevi ve eğitim seferberliği
Türk Kızılay’dan aşevi ve eğitim seferberliği

Aktüel

Türk Kızılay’dan aşevi ve eğitim seferberliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23