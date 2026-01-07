Yabancı dil tazminatı almak isteyenler ekran başına! e-YDS başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk elektronik yabancı dil sınavı olan e-YDS 2026/1 İngilizce için beklenen duyuruyu yaptı. 24 Ocak 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav binalarında gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular 7-15 Ocak tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, sınav başvurularını 15 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.