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Aktüel "Yaban Gölge" sergisi 18 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

"Yaban Gölge" sergisi 18 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:01:36 -
"Yaban Gölge" sergisi 18 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğretim üyesi Prof. Füsun Çağlayan'ın "Yaban Gölge" adlı kişisel sergisi, 18 Kasım'da F Sanat Galeri'de açılacak.

Galeri'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sanatseverlerin randevuyla ziyaret edebileceği sergi, 16 Aralık'a kadar görülebilecek.

Sergide, sanatçının son dönem çalışmaları ile geçmiş dönem seçkilerinden oluşan eserleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, şunları ifade etti:

"İnsan - hayvan olmak doğanın dizgesi içinde bilinçaltı ile buluşulan yer ve bedene ait ortak bir alan. Hayvan imgeleri, resimlerimde gölge arketipi ile savaşma içgüdüsünü, doğanın bir parçası olarak sadece varolmayı, bedenin davranış kalıplarını simgelemektedir. Toplumsal bir varlık olmanın ve geleneksel kültürel kodların benliklerimizi işgal edip sınırlandırdığı, kötülüğün gölgesinin büyüdüğü ve sevginin azaldığı zamanlarda bir geyiğin ve yaban kazının imgesi ile ruhuna girmeye çalıştım, onların ayakta kalma ve savaşma içgüdüsünü kavramak niyetiyle, güzel, barışçıl ve zerafete sahip olduklarına inandığım varlıklarla bütünleşme arzumdu."



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