İsrail ateşkesi kanla deliyor! Lübnan'ın güneyinde sivil katliamı: Ölü sayısı artıyor!

İsrail ordusu, ABD Başkanı Trump’ın duyurduğu ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyini kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Bint Cubeyl, Nebatiye ve Sur ilçelerine düzenlenen koordineli hava saldırıları ve topçu ateşinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, onlarca sivil yaralandı. Savaş uçakları ve İHA’larla gerçekleştirilen saldırılarda sadece yerleşim yerleri değil, Sarifa beldesindeki bir sağlık merkezi de hedef alınarak uluslararası hukuk bir kez daha ayaklar altına alındı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırıları ve topçu ateşinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'a çıkarken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl, Nebatiye ve Sur ilçelerine bağlı beldeleri hedef aldı.

Sur ilçesine bağlı Sarifa beldesinde bir sağlık merkezine düzenlenen saldırıda da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Sur ilçesine bağlı Zıbkin beldesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris beldesindeki evlere da saldırı düzenlediği bildirildi.

Sur kentinin güneyindeki Mecdel Zun beldesinin kırsal alanlarının ise topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yater beldesine düzenlediği güdümlü füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Nebatiye ilçesine bağlı Abba beldesine yönelik yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nebatiye'nin Düveyr beldesinde bir araca yapılan saldırı sonucu 2 Lübnanlının daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 869 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

