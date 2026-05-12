  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı! İnşaat maliyet endeksi arttı Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak Bağırsak dostunun hasadı başladı! Kilosu 200 liradan başlıyor! Yunan ve Rum kesimini korku sardı: Türkiye’nin önündeki en büyük engel kalktı kalkacak Nefes almak bile lüks oldu: Türkiye ‘çifte risk’ kıskacında! Alerjisi olanlar için ‘kırmızı alarm’ verildi Sıcak gelişme: ABD’nin acil petrol rezervi İzmir'e getiriliyor Dev bankadan altın için çarpıcı değerlendirme Sigara tiryakileri dikkat! Türkiye’de yeni dönem başlıyor Türkiye seçime gidiyor! Sandıklar hazır, tarih bile belli
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak

Erzincan’da çoban maaşlarının 150 bin TL’ye kadar tırmanmasıyla çıkmaza giren hayvancılık sektörü, Türkiye’de ilk kez uygulanan resmi bir projeyle nefes aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle Afganistan’dan getirilen işçiler, İŞKUR üzerinden sigortalanarak asgari ücretle sürülere sahip çıkmaya başladı. Sektördeki iş gücü krizine neşter vuran bu uygulamanın, kısa sürede Türkiye genelindeki tüm hayvancılık işletmelerine yayılması bekleniyor.

#1
Foto - Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorunu için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir yaşadığı iş gücü sıkıntısına çözüm amacıyla Afganistan’dan çoban getirildi.

#2
Foto - Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak

Üreticiler, son yıllarda çoban ücretlerinin aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini ve bu durumun ekonomik açıdan ciddi yük oluşturduğunu belirtti. Hayvancılıkla uğraşan işletmelerin özellikle kırsal bölgelerde çalışacak çoban bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü temin edildi.

#3
Foto - Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar’ın, İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

#4
Foto - Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak

Üreticiler, uygulamanın sektörde yaşanan iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi. Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okul saldırganın annesi bakın ne yaptı
Gündem

Okul saldırganın annesi bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Gündem

Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamala..
İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!
Sosyal Medya

İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!

Amerika'da bir restoranda yemek yiyen İsrailliler, beklemedikleri bir protestoyla karşı karşıya kalarak büyük şok yaşadı.
Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!
Gündem

Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlar için Irak çölünde gizli bir üs kurduğu ortaya çıktı. Üssün, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından..
Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı
Dünya

Bakan Fidan'dan Katar'da İsrail'in aklını aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi..
Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum
Dünya

Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23