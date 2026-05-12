Çoban maaşları 150 bin TL’yi bulmuştu! Hayvancılıkta devrim gibi karar: Türkiye’de bir ilk olacak
Erzincan’da çoban maaşlarının 150 bin TL’ye kadar tırmanmasıyla çıkmaza giren hayvancılık sektörü, Türkiye’de ilk kez uygulanan resmi bir projeyle nefes aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle Afganistan’dan getirilen işçiler, İŞKUR üzerinden sigortalanarak asgari ücretle sürülere sahip çıkmaya başladı. Sektördeki iş gücü krizine neşter vuran bu uygulamanın, kısa sürede Türkiye genelindeki tüm hayvancılık işletmelerine yayılması bekleniyor.