Gelinliğiyle gökyüzünde süzüldü! Görenler damadı aradı, gerçek sonra ortaya çıktı

Bursa’da gökyüzünde gelinliğiyle süzülen Funda Çiçekçi’yi görenler, ilk anda bunun bir düğün çekimi olduğunu düşündü. İniş alanında “Damat nerede?” sorularıyla karşılaşan Çiçekçi’nin ise 16 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olduğu, yıllardır kurduğu “gelinlikle uçma” hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü yaptığı ortaya çıktı.

Hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyleyen Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum" dedi.

Gökyüzünde gelinliğiyle süzülen 2 çocuk annesinin cesur uçuşu sosyal medyada da ilgi çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.