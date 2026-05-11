  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nijerya ordusundan çetelere hava darbesi! Koordineli operasyonda 70 terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlıkta Bilim Kurulu toplandı Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme İsrail'den küstah çıkış! AB'nin yaptırım kararı sonrası iyice hadlerini aştılar Sağlık Bakanlığı açıkladı! 3 vatandaşımız Türkiye'ye getirildi Petrol krizi kapıda! “Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak” Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti "Milli şuurumuz, bilincimiz her daim zinde olmalı" Haçlı seferi değil haçlı saldırısı Mahkemeden Özgür’e iftira ve hakaret cezası! Süleyman Soylu’ya tazminat ödeyecek!
Dünya 70’e yakın milletvekilinden istifa çağrısı! İngiltere'de Starmer krizi
Dünya

70’e yakın milletvekilinden istifa çağrısı! İngiltere'de Starmer krizi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
70’e yakın milletvekilinden istifa çağrısı! İngiltere'de Starmer krizi

İngiltere’de yerel ve bölgesel seçimlerde alınan ağır sonuçların ardından iktidardaki İşçi Partisi’nde liderlik tartışması başladı. Yaklaşık 70 milletvekili, Başbakan Starmer’ı seçim yenilgisinin sorumlusu olarak göstererek istifaya çağırdı.

İngiltere’de sandıktan çıkan sonuçlar, iktidardaki İşçi Partisi’nde krize dönüştü. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili yaklaşık 70 kişi, 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçim ve İskoçya ile Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.

 

Andy Burnham ismi öne çıkıyor

İşçi Partisi milletvekili 66 isim, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Başbakan Starmer'ı seçim mağlubiyetinin sorumlusu olarak görerek görevi bırakmasını isterken, bazıları yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ı işaret etti.

Starmer'ı istifaya çağıranlar arasında aynı zamanda bakan danışmanı olarak görev yapan milletvekilleri Tom Rutland, Sally Jameson ve Tom Morris de yer aldı.

 

İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çevre Bakanı'nın parlamentodaki danışmanı olarak görev yapan 3 milletvekili, Starmer'ın halkın güvenini kaybettiğini ve yeni lider seçimi için süreci başlatması gerektiğini vurguladı.

 

Manchester Belediye Başkanına destek

Starmer'ın görevi bırakmasını isteyen bazı milletvekilleri ise Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın Meclise girmesi ve liderliği devralması görüşünü paylaştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Burnham gibi "en iyi oyuncuların" sahaya sürülmesi gerektiğini belirtirken, The Guardian'a konuşan Knowsley Milletvekili Anneliese Midgley, "Burnham'ın, Gorton and Denton milletvekili adayı olmasını engellemek hataydı. Tekrar bir fırsat ortaya çıkarsa tekrar engellenmemeli." değerlendirmesinde bulundu

 

BBC'ye konuşan Clive Lewis ise "Burnham, mevcut hükümette yer alıp kirlenmiş isimlerden değil. İnsanları dinlediğimizde, bu zamana kadarki en kötü İşçi Partisi hükümetinin Starmer liderliğindeki hükümet olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

 

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı. 

 

 

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük bir mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

 

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları Meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık
Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

Gündem

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği
Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği

Dünya

Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği

İngiltere’de dengeler değişiyor: Reform yükseliyor, İşçi Partisi geriliyor
İngiltere’de dengeler değişiyor: Reform yükseliyor, İşçi Partisi geriliyor

Dünya

İngiltere’de dengeler değişiyor: Reform yükseliyor, İşçi Partisi geriliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Gündem

Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamala..
CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!
Gündem

CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediyeyi sarsan kirli rüşvet trafiği mahkemede tescillendi. Bir müteahhidin yol izni sorununu çözmek içi..
Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme

Türkiye'nin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasının ilk ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23