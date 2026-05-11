  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti "Milli şuurumuz, bilincimiz her daim zinde olmalı" Haçlı seferi değil haçlı saldırısı Mahkemeden Özgür’e iftira ve hakaret cezası! Süleyman Soylu’ya tazminat ödeyecek! Vesayet anayasasına Danıştay'dan sert muhtıra! Bireyi kısıtlayan değil toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart! Rehine taksiciden film gibi hamle: Saldırganı böyle etkisiz hale getirdi Türkiye'de burger kabusu Ben Gurion artık Amerikan üssü! İsrailli yetkili isyan etti: Sivil havacılık çökmek üzere! İşte istenen ceza! FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Dünya O ülkede hantavirüs alarmı! Tahliye edilen yolcunun testi pozitif çıktı
Dünya

O ülkede hantavirüs alarmı! Tahliye edilen yolcunun testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
Hasan Egrigöz Giriş Tarihi:
O ülkede hantavirüs alarmı! Tahliye edilen yolcunun testi pozitif çıktı

Fransa’da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi hastanede sıkı karantinaya alındı. Başbakan Sebastien Lecornu, bu kişilerden birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını, aynı uçakta seyahat eden 8 kişinin de karantinada tutulduğunu açıkladı.

MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakalarının ardından Fransa’da karantina önlemleri genişletildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından hantavirüs ile ilgili ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

 

1 kişinin testi pozitif çıktı

Dün MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişinin Paris’teki Bichat Hastanesi'nde sıkı bir karantina altında tutulduğunu belirten Lecornu, bu kişilerden birinin testinin pozitif çıktığını, kalan 4 kişide ise henüz bir semptom gözlemlenmediğini duyurdu.

 

Ayrıca Lecornu, hantavirüs tespit edilen bir yolcu ile aynı uçakta yolculuk yapan 8 kişinin de karantina sürecinde olduğunu ve semptom göstermediğini kaydetti.

Lecornu, "(Hantavirüse) Sağlık yanıtımız açık: tüm temaslı vakalar için, istisnasız hastane ortamında sıkı karantina." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisi dün tahliye edilmiş, gemiden inen 5 Fransız vatandaşından birisinin hantavirüs testi pozitif çıkmıştı.

 

Hantavirüs nedir?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

AB Hantavirüs için Harekete Geçti!
AB Hantavirüs için Harekete Geçti!

Avrupa

AB Hantavirüs için Harekete Geçti!

Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?
Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?

Sağlık

Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı
Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

Gündem

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği
İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği

Sağlık

İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği

Avrupa'da hantavirüs alarmı
Avrupa'da hantavirüs alarmı

Dünya

Avrupa'da hantavirüs alarmı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ccc

Korona virüs gibi bu da uydurmaca yemezler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23