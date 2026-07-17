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Yerel Yaban arısı can aldı
Yerel

Yaban arısı can aldı

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Yaban arısı can aldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaban arısının sokması sonucu fenalaşan 78 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 çocuk annesi 78 yaşındaki Rabiye Tanır'ı evinin önünde oturduğu sırada yaban arısı soktu. Arı sokması sonucu Tanır kısa süre içinde fenalaşırken, yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 78 yaşındaki Tanır, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 çocuk annesi Tanır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rabiye Tanır'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Hendek Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından endek Çamlıca Erenler Üst Mezarlığı'na defnedilecek.

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