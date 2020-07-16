'Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın' dedi... Rusya sert tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus doğal gaz projelerinin daha fazla yaptırım uygulanmasına yol açacak hamlenin, açıkça Amerikan sisteminin zayıflığını gösterdiğini belirtti.

"Etkili araçları yok"

Zaharova açıklamasında, 'Bu haksız rekabet uğruna siyasi baskı kullanmaktır. Kaba güç hariç, etkili araçları yok.' dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, boru hatlarını 2017 Rusya karşıtı yaptırımlar paketinden muaf tutan bir hükmğn kaldırılma kararını açıkladı ve yatırımcıları doğacak sonuçlarla tehdit etii.

"Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın"

Pompeo, projelere yatırım yapan firmaları 'Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın' sözleriyle tehdit etti.

Resmi olarak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen mevzuat, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası sonrası, Rusya'yı 'cezalandırmak' için tasarlandı.

Washington, özellikle Kuzey Akım 2 boru hattına karşı. Çokuluslu projenin aslında, Avrupa'da siyasi güç kazanmak için gizli bir Rus projesi olduğunu iddia ediyor.

ABD, Rus boru hattı gazı yerine, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmak için Avrupa ülkelerinde aktif olarak lobi yapıyor.

Amerikan LNG'si, Rus gazından önemli ölçüde pahalı olmasına rağmen, ABD yine de Avrupa ülkelerinin alması gerektiği konusunda ısrar ediyor.