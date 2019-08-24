Ya secdeye kapanırsa!

Adamın biri, bir başkasının evini kiraladı. Ne var ki çok eski evin tavan direkleri çatırdıyor ve tehlike sinyalleri veriyordu.

Kiracı, evin sahibine:

“-Şu tavanı tamir ettirsen; çünkü fena hâlde çatırdıyor” dedi.

Ev sahibi ise,

“-Korkma!” dedi. “O sadece Allah’ı tesbih ediyor.”

Bu rahat ve istismar kokan cevaba karşı kiracı,

“-Ben de ondan korkuyorum zaten” dedi, “Tesbihi bitirip de secdeye kapanırsa hâlim nice olur benim?”