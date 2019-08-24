Ya secdeye kapanırsa!
Kiracı, evin tavanın değiştirilmesini ister ve ev sahibinden aldığı cevap sonrasında şunu söyler, "Tesbihi bitirip de secdeye kapanırsa hâlim nice olur benim?"24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
Adamın biri, bir başkasının evini kiraladı. Ne var ki çok eski evin tavan direkleri çatırdıyor ve tehlike sinyalleri veriyordu.
Kiracı, evin sahibine:
“-Şu tavanı tamir ettirsen; çünkü fena hâlde çatırdıyor” dedi.
Ev sahibi ise,
“-Korkma!” dedi. “O sadece Allah’ı tesbih ediyor.”
Bu rahat ve istismar kokan cevaba karşı kiracı,
“-Ben de ondan korkuyorum zaten” dedi, “Tesbihi bitirip de secdeye kapanırsa hâlim nice olur benim?”
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