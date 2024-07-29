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Gündem Ya saygı göstereceksiniz ya defolup gideceksiniz! Donsuz ve arsız Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Ya saygı göstereceksiniz ya defolup gideceksiniz! Donsuz ve arsız Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:27:00 -
Ya saygı göstereceksiniz ya defolup gideceksiniz! Donsuz ve arsız Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı

Her bir karışı kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanmış Türkiye topraklarında bazı sözde siyasiler veya şarkıcı bozuntuları her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara salyalarını akıtıyor. Bunlardan biri de donsuz ve arsız Tuğba Ekinci oldu. Allah’a ve Peygamber Efendimiz'e hadsiz ifadeler kullanan Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

 RECEP YEŞİL 

Zihinleri 28 Şubat'ta kalan bazı Kemalist yobazlar hala İslam'a ve Müslümanlara salya akıtarak toplumu provoke etmeye çalışıyor.

Her bir karışı kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanmış Türkiye topraklarında bazı sözde siyasiler veya şarkıcı bozuntuları her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara salyalarını akıtıyor.

Bunlardan biri de donsuz ve arsız Tuğba Ekinci oldu. 

Katıldığı bir programda sahneye neredeyse anadan üryan çıkan Ekinci, sahne figürlerinde cinsel obje haline gelerek bulunması ve aşırı dekolte giyilmesini eleştirenleri hedef aldı.
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Haddini aşan Ekinci, "Bu nasıl Allah, bu nasıl Peygamber" ifadelerini kullanarak Müslümanların sinir uçlarına dokunmaya çalışırken salonda bulunanlar ise şakşakçılıkta geri kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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