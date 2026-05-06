Bu kez doğrusunu yaptı! Davutoğlu'ndan milli piyango vaadi

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de temel ayrımın "gözü doymayanlar ve karnı doymayanlar" arasında yaşandığını söyledi.

Enflasyon nedeniyle maaşların eridiğini dile getiren Davutoğlu, "Bu erimeler karşısında yapmaları gereken ilk şey mademki yüzde 16 diye hedef gösterdiğiniz enflasyonu tutturamadınız ara zam yapacaksınız." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Türkiye'de "kökten bir değişim" gerektiğini ifade ederek, "Devrim mahiyetinde adımlar atmadan bu ülke ayağa kalkamaz." dedi.

Toplumsal ahlak devrimi yapılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, toplumsal değerleri yıpratan bütün faktörlerle, aileyi yıpratan her şeyle mücadele edeceklerini anlattı.

İktidar oldukları gün aileyi tahrip eden bazı kanalların yayınlarına son vereceklerini, uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve Milli Piyango'yu kapatacaklarını söyleyen Davutoğlu, sistem devrimi yapacaklarını kaydetti.