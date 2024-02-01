'Ya ofiste çalışın ya da istifa edin!'

IBM, yöneticilerini, ofisten çalışmaya başlamaları noktasında tehdit ediyor. Şirket, bu kurala uyulmadığı takdirde yöneticilerin işi bırakmasını istiyor.

Uzaktan çalışma en çok ABD’li teknoloji devi IBM’in sinirini bozuyor gözüküyor. Yöneticilerine gönderdiği notta ya ofise gelmelerini ya da işi bırakmaları gerektiğinin söyleyen şirket, uzaktan çalışma uygulamasını kesin olarak sona erdirmekte kararlı olduğunu gösteriyor.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre, pandemi dönemi sonrası işverenlerle çalışanlar arasında ciddi bir çatışma konusu haline gelen uzaktan çalışma, en çok teknoloji devi şirketlerin canını sıkıyor. Elon Musk başta olmak üzere birçok CEO’nun çalışanlarını ofise dönmeleri noktasında zorlamasının ardından IBM de yöneticilerine gönderdiği notla, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu kanıtlıyor.

Reddedenlerin IBM’den ayrılması gerekiyor

MarketWatch’tan Louis Moss’un haberine göre, IBM, ABD'li yöneticilere, ya ofisten çalışmaya başlamalarını ya da işlerini bırakmalarını söylüyor. Notta IBM’in, uzaktan çalışma uygulamasını kesin olarak sona erdirmeyi amaçlayan kapsamlı bir ültimatom yayınladığı bildiriliyor.

Bloomberg tarafından görülen notta, IBM, ABD’li yöneticilerine bu yılın Ağustos ayından itibaren, şu anda çalışmalarına izin verilse bile, haftada en az üç gün ofisten veya müşteri sitelerinden çalışmaya başlamaları gerektiğini belirtiyor.

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Bildiride, geçerli tıbbi sorunları veya askeri hizmet gereksinimleri olanlar dışında, ofisten çalışmaya başlamayı reddeden herkesin ‘IBM'den ayrılması’ gerektiği, bilgisayar şirketinin ‘bireysel varlığı tespit etmek için’ turnike verilerini kullanmaya başlayacağı ifade ediliyor.

İşe 50 milden uzakta yaşayanlar yer değiştirmeli

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, teknoloji şirketinin direktifi, ofislerinden veya müşterilerinin tesislerinden 50 milden fazla uzakta yaşayan ABD'li yöneticilerin, uzaktan çalışmalarına olanak tanıyan yeni bir pozisyon elde edemedikleri sürece, işe daha yakın olduklarından emin olmak için yer değiştirmeleri gerektiğini söylüyor.

Bloomberg'e göre notta “IBM, bizi daha üretken, yenilikçi ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemizi sağlayacak yüz yüze etkileşimlerle esnekliği dengeleyen bir çalışma ortamı sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşıma uygun olarak, ABD'deki yöneticilerin haftada en az üç gün ofiste olmalarını zorunlu kılıyoruz” deniliyor.

Kariyerleri zarar görür

New York merkezli teknoloji şirketinin uzaktan çalışmaya yönelik baskıları, IBM CEO'su Arvind Krishna'nın şahsen çalışmanın önemine olan inancını defalarca dile getirdiği yorumlarıyla da uyumlu. Mayıs 2023'te Krishna, uzaktan çalışanların, ofislerde çalışan meslektaşları kadar üretken olsalar bile, başarılarının tanınmaması nedeniyle kariyerlerinin büyük olasılıkla zarar göreceğine inandığını söylemişti.

Krishna, daha önce Nisan 2020'de de bilgi işlem şirketinin CEO'su olarak göreve başladıktan sonra IBM'in Kovid-19 salgını sırasında uzaktan çalışmaya geçişini yönetmişti. IBM, küresel ekonomide teknoloji odaklı uzaktan çalışmaya geçişten önemli faydalar elde etti.

Teknoloji sektöründe ofise dönüş

Daha genel anlamda, sektör genelinde binlerce kişinin işten çıkarıldığı teknoloji sektöründeki gerileme, gücün tekrar işverenlerin eline geçmesiyle birlikte çalışanların ofislere geri dönmesi yönünde yeni bir girişime yol açtı.

Amazon, Apple, Google ve Meta'nın da aralarında bulunduğu bir dizi önde gelen teknoloji şirketi, Elon Musk'un X'i satın almasının ardından personelini ofise geri getirme konusundaki kapsamlı çabasıyla personelini haftada en az üç gün yüz yüze çalışmaya çağırmıştı.