Ya herro ya merro! Mansur'dan Kemal'e adaylık şartı

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'de yaşanan yerel seçim kriziyle ilgili çarpıcı detayları aktardı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberine göre, İBB Başkanı İmamoğlu yeniden aday olması için Kılıçdaroğlu'nun istifasını şart koşarken, Yavaş da İYİ Parti ile ittifakı ön koşul olarak sundu, "Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada" dedi.

Yiğitel, haber/analizinde şu ifadeleri kullandı:

CHP'de iç kargaşa adeta doruk noktaya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden umduğunu elde edemeyen CHP'yi, yerel seçimlerde alınacak hezimetin telaşı sardı. İmamoğlu ve Yavaş'a yakın isimlerden aldığım bilgilere göre, iki büyükşehir belediye başkanı da yeniden adaylığa şartlı "evet" diyecek.

Konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynak "Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle Genel Başkanlıktan ayrılmazsa İmamoğlu İBB için aday olmayacak. Yerel seçim sonrası bu kadar il kaybedildikten sonra da kesinlikle devrilir ve İmamoğlu'yla yola devam edilir" değerlendirmesi yaptı.

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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sürdürmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesinlikle aday olmayacak. Kendisi aday olmazsa İstanbul'un kaybedileceğini düşünüyor. İstanbul'la birlikte Hatay, Antalya, Adana ve Mersin'in de yerel seçimde kaybedileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yol haritasını en geç 10 gün içinde yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak. İmamoğlu, toplantıda genel başkanlığı istediğinin de mesajını verecek.

Konuştuğum kaynak, İmamoğlu, kurultayda kaybetse bile yerel seçimin hemen sonrasında olağanüstü kurultay için bastıracağının altını çizdi. Olağan kurultayda olmasa da yerel seçimleri de kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun daha kolay devrileceğini planlıyor.

CHP'de bir başka sıkıntı da Ankara'da var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde İYİ Parti'nin kendisini desteklememesi ve aday göstermesi durumumda yola devam etmeyecek. Yavaş'ın yakın çevresine "İYİ Parti desteklemezse milliyetçi oylardan bana bir tane bile gelmez. Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada. Bu yüzden Meral Hanım'ı ikna edemezsem kesinlikle aday olmayacağım. Kaybedeceğimi bile bile bir seçim girmem" dediği ifade ediliyor.