Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...

Aslı Baykal, CHP'den neden istifa ettiğini, CHP'nin açıkladığı vizyon belgesini, Jeremy Rifkin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olmasını, AK Parti'ye katılacağı iddialarını çok net ifadeler ile yanıtladı. Baykal, "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal istifasının ardından ilk kez merak edilenleri yanıtladı. Baykal, CHP'nin vizyon belgesini ve Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olmasını çarpıcı ifadeler ile değerlendirdi. Baykal, terör saldırılarının ardından, 'İktidara yarıyor' şeklinde ifade kullananların 'İhanet' içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

"UZAYLILARI DİNLER GİBİ DİNLEDİM! JEREMY RİFKİN ALMANYA'NIN ENERJİ KRİZİ YAŞAMASININ SORUMLULARINDAN BİRİ"

Aslı Baykal'ın açıklamaları şöyle:

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu'nu nasıl bulduğuna dair soruya yanıt veren Baykal, "Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu'nun "Tek Adam Rejimi'ne karşıyız" demesi de bir başka fıkraydı." dedi.

"SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ İLK KONUŞMACI SUNMAK CHP'DE AKLIN TATİLDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i Başdanışmanı yapmasını değerlendiren Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"YA ERDOĞAN YA RİFKİN DEDİLER! SEÇMEN MESAJI ALDI..."

CHP'nin yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklamasına bakışı sorulan Baykal, "CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008'de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz." yanıtını verdi.