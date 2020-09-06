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Aktüel Ya da ayrı mı yazılır bitişik mi?
Aktüel

Ya da ayrı mı yazılır bitişik mi?

Ya da nasıl yazılır? | En çok yazım yanlışı yapılan bağlaçlardan biri de ‘ya da’dır. Ya da yazmak isteyenler ayrı mı bitişik mi yazmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, ya da nasıl yazılır? | Yada doğru yazımı TDK…

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:42:00 -
Ya da ayrı mı yazılır bitişik mi?

Yazım yanlışları her yaştan vatandaşın en çok yaptığı hatalardandır. Yazım yanlışlarının önüne geçmek içinse bol bol kitap okumak gerekiyor. En sık yapılan yanlışlardan biri ise ‘yada’nın yazımıdır. Peki, ya da ayrı mı bitişik mi yazılır?

Ya da nasıl yazılır TDK

Pek çok kişi yazım yanlışlarını gidermek için bir kelimenin doğru yazımını öğrenmek için internetten faydalanıyor. Arama motoruna bir kelimenin doğru yazımı nedir diye yazıldığında önünüze onlarca sayfa çıkacaktır. Ancak en doğru sonuca ise Türk Dil Kurumu sözlüğünden ulaşabilirsiniz.

Ya da ayrı mı yazılır bitişik mi?

Ya da bir bağlaçtır ve ayrı yazılması gerekir. Ya da bağlacı birleşik yazıldığında yazım yanlışı yapılmış olur.

TDK SÖZLÜĞE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Veya nasıl yazılır TDK

Bir diğer bağlaç ise ‘veya’dır. Pek çok kişi veya bağlacının nasıl yazıldığını inceliyor. Veya bağlacı ayrı yazılır.

Her şey nasıl yazılır?

Türkçede en sık yapılan yazım yanlışı ‘şey’ kelimesinde yapılıyor. Genellikle şey birleşik yazılıyor. Ancak bu bir yazım yanlışıdır. ‘Şey’ mutlaka ayrı yazılır. Her şey, bir şey, bazı şeyler; kısacası şey daima ayrı yazılır.

TDK birkaç nasıl yazılır?

Birkaç zaman zaman birkaç olarak yazılıyor. Ancak birkaç kesinlikle ayrı yazılmaz. Doğru yazım ‘birkaç’tır.

Hangi sözcük nasıl yazılır?

Kelimelerin doğru yazımlarını merak edenler internette ‘hangi sözcük nasıl yazılır’ sorusunun cevabını araştırıyor. Hangi kelimenin doğru şekilde yazılacağını öğrenmek için TDK’nın sözlük sitesini veya TDK uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.  

Birdenbire nasıl yazılır?

Birdenbire kelimesini bazı kişiler birden bire olarak yazıyor. Ancak bu kelimenin doğru yazımı ‘birdenbire’dir.

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