Xiaomi'den teknoloji tutkunlarını sevindiren haber: Dev indirim şöleni başlıyor!

Xiaomi, "Akıllı Yaşam" temasıyla düzenlediği Xiaomi Fan Festivali (XFF) kapsamında nisan ayı boyunca farklı ürün gruplarında yüzde 60'a varan indirim fırsatları sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Human × Car × Home" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen festival, teknolojinin kullanıcıların hayatına daha verimli entegre edilmesini amaçlıyor. Kullanıcılar, kampanya kapsamındaki indirimlere şirketin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Festival kapsamında akıllı telefon kategorisinde Redmi Note 15 serisi, Xiaomi 15T serisi, POCO F ve M serileri yer alıyor. Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 8 serisi, Xiaomi Pad 7 Pro, POCO Pad X ve M serisi ürünler satışa sunuluyor.

Giyilebilir teknoloji ve akıllı yaşam kategorilerinde Xiaomi Watch 5, Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, Xiaomi Truclean W30 Pro ve Xiaomi Smart Air Purifier Elite gibi modeller indirimli ürün listesinde bulunuyor. Ekran deneyimi tarafında ise Xiaomi TV Max 100 inç, Xiaomi TV A 65 inç ve Xiaomi Gaming Monitör G27i modelleri kampanya dahilinde kullanıcılarla buluşuyor.

Kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefleyen şirket, "AkıllıYaşam" etiketiyle sosyal medya kanalları ve Xiaomi Community üzerinden paylaşımlar yapılmasını teşvik ediyor.

İlk kez 2012 yılında Çin'de başlatılan Xiaomi Fan Festivali, 50'den fazla ülke ve bölgede kutlanan küresel bir etkinlik niteliği taşıyor. Şirket, bu organizasyonla dünya genelindeki yüz milyonlarca kullanıcısına daha bağlantılı bir yaşam deneyimi sunmayı hedeflemeye devam ediyor.