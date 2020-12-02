  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Xiaomi'den Android 11 sürprizi!
Teknoloji

Xiaomi'den Android 11 sürprizi!

Xiaomi, uygun fiyatlı amiral gemisi Poco F2 Pro için Android 11 güncellemesini de içeren F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 04:21:00 -
Xiaomi'den Android 11 sürprizi!

Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan Poco F2 Pro, Android 11 beta programı kapsamında yer alıyordu. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyordu. Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi Poco F2 Pro için V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi nihayet yayınlandı.

Android 11 güncellemesini de içeren F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi ile birlikte kullanıcılar, Android 11 ile tanışmaya başladı.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan Poco F2 Pro güncellemesinin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!
Dünya

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!

İsveç polisi, başkent Stockholm'de 30 yıla yakın bir süre oğlunu bir apartman dairesine hapseden yaşlı bir kadını gözaltına aldı. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay