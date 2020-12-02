Xiaomi'den Android 11 sürprizi!

Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan Poco F2 Pro, Android 11 beta programı kapsamında yer alıyordu. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyordu. Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi Poco F2 Pro için V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi nihayet yayınlandı.

Android 11 güncellemesini de içeren F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi ile birlikte kullanıcılar, Android 11 ile tanışmaya başladı.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan Poco F2 Pro güncellemesinin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.