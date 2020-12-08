Xiaomi yeni Redmi modeli için tarih verdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir Redmi modeli daha çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun ismi ise Redmi 9 Power olarak geçiyor. Son günlerde yeni telefonla ilgili birçok bilgi sızdırılmıştı. Ancak Xiaomi, yeni amiral gemisi için tarih verdi. Peki Redmi 9 Power neler sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, Redmi 9 Power'ı 15 Aralık'ta tanıtacak.

6000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilen yeni telefon, ilk etapta Hindistan'da satışa sunulacak.

Redmi 9 Power'ın satış fiyatı ise 130 Euro olarak belirlendi. Ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.