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Teknoloji Xiaomi yeni Redmi modeli için tarih verdi
Teknoloji

Xiaomi yeni Redmi modeli için tarih verdi

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni çıkaracağı Redmi 9 Power'in tanıtımı için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:06:00 -
Xiaomi yeni Redmi modeli için tarih verdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir Redmi modeli daha çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun ismi ise Redmi 9 Power olarak geçiyor. Son günlerde yeni telefonla ilgili birçok bilgi sızdırılmıştı. Ancak Xiaomi, yeni amiral gemisi için tarih verdi. Peki Redmi 9 Power neler sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, Redmi 9 Power'ı 15 Aralık'ta tanıtacak.

6000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilen yeni telefon, ilk etapta Hindistan'da satışa sunulacak.

Redmi 9 Power'ın satış fiyatı ise 130 Euro olarak belirlendi. Ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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