Xiaomi yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Çinli kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre teknoloji devi, yeni bir hızlı şarj teknolojisi için çalışmalara başladı.

Firma, daha önce satışa sunduğu modellerde hızlı şarj desteğine yer veriyordu. Ancak uygun fiyatlı modellerde desteklenen hızlı şarj teknolojisi 33W şeklindeydi.

İddialara göre şirket, uygun fiyatlı Redmi modellerinde de 55W'lık hızlı şarj teknolojisini kullanmak için harekete geçti.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin Xiaomi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.