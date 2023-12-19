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Otomotiv Xiaomi SU7 geri sayıma başladı
Otomotiv

Xiaomi SU7 geri sayıma başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 02:29:00 -
Xiaomi SU7 geri sayıma başladı

Bir süredir sızıntı bilgilerine de ulaştığımız Xiaomi SU7 tanıtım çekimi görselleri ortaya çıktı.

Teknoloji devleri, artık sadece bir alanda üretim yapmıyor. Akıllı telefon dünyasındaki başarısını otomobil sektöründe de sürdürmek isteyen Xiaomi, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Xiaomi SU7 modeli için artık son dokunuşları gerçekleştiriyor. Model hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

101 kWh bataryalı Xiaomi SU7, 750 km menzil sunuyor

Xiaomi SU7 tanıtım çekimi görselleri ise gök mavisi olarak adlandırılan bir renk seçeneğini ortaya koyuyor. Öte yandan görselleri sızdıran Çinli yayın kuruluşunun başı dertte. Buna göre kaynak, Gizlilik Anlaşmasını (NDA) ihlal ettiği için 420 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Porsche Taycan ve Tesla Model S ile yarışmaya hazırlanan 2024 başlarında seri üretime geçecek. Henüz resmi olarak fiyatı açıklanmasa da CarNewsChina, standart donanımın 26 bin 650 dolar, üst donanım seviyesinin ise 42 bin dolar olacağını açıkladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Xiaomi,2021’in Mart ayında elektrikli otomobil dünyasına katılacağını açıklamıştı. Xiaomi’nin kurucu ortağı ve CEO’su Lei Jun, SU7 üzerinde 3.400’den fazla mühendis çalıştığını açıkladı. 1,4 milyar doları aşan yatırım meyvesini vermeye hazır durumda.

SU7 pille ilgili özellikler

73,6 kWh
579 kg ağırlık
127 Wh/kg enerji yoğunluğu
628 km ve 668 km CLTC menzili
101 kWh
645,8 kg ağırlık
156 Wh/kg enerji yoğunluğu
750 km ve 800 km CLTC menzili
Xiaomi SU7’nin boş ağırlığı 1980 kg olacakken; 210 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm ve yüksekliği 1,455mm şeklinde belirtiliyor. Güç aktarma seçenekleri arasında 220kW’lık tek arka motor veya önde 275kW ve arkada 220kW’lık çift motor kurulumu yer alıyor.

SU7 Max ise 2205 kg ağırlığında olacak, ancak 265 km/s ile daha yüksek bir hıza ulaşabiliyor. Xiaomi ayrıca SU7’nin daha güçlü bir “Pro” sürümü üzerinde de çalışıyor, ancak satış lisansı için resmi başvuru yapılmadığını belirtelim.

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