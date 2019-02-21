Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu mu? Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda resmi duyurusunu yapmayı planladığı yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9'un fiyat etiketi belli oldu. Peki, Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu mu? Xiaomi Mi 9 özellikleri neler?

Xiaomi Mi 9 özellikleri neler?

Xiaomi Mi 9, sadece teknik özellikleriyle değil fiyatıyla da konuşulacağa benziyor. Snapdragon 655 işlemciden güç alması beklenen Xiaomi Mi 9, 6 ve 8 GB RAM'li modellerle piyasaya sürülecek. Arka yüzünde 3 kamera bulunması beklenen telefonun ana kamerası 48 MP, ikincil kamerası 12 MP, üçüncül kamerası ise 8 MP olacak. 6.4ç inç'lik AMOLED ekranla gelen telefon, 27W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Xiaomi'ye yakın kaynaklardan sızan fiyat bilgisi ise ürünün model model hangi fiyat etiketleriyle tüketiciyle buluşacağını ortaya koyuyor. Buna göre 6 GB RAM'li ve 64 GB'lı Xiaomi Mi 9 modelini almak isteyenlerin ödeyeceği ücret 2499 yuan yani 369 dolar; 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan cihaz 428 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolama sunan en üst seviye model ise 516 dolardan satılacak.