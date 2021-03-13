  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Karabağ hamlesi

Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

DEVA Partisi kongresinde gazeteciler ve görevliler arasında gerginlik

Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Türkiye'ye işgalci diyen Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Sınırlarınızı biz koruyoruz!

Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş ve Kavala küstahlığı!

Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Ekonomi Xiaomi İstanbul fabrikası üretime ne zaman başlayacak? Kaç kişi istihdam edilecek?
Ekonomi

Xiaomi İstanbul fabrikası üretime ne zaman başlayacak? Kaç kişi istihdam edilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasını ziyarette bulundu. Tesisinin yılda kaç akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını açıklayan Bakan Varank, fabrikanın istihdam kapasitesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Xiaomi İstanbul fabrikası üretime ne zaman başlayacak? Kaç kişi istihdam edilecek? Xiaomi İstanbul fabrikasına alım yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:00:00 -
Xiaomi İstanbul fabrikası üretime ne zaman başlayacak? Kaç kişi istihdam edilecek?

Çin’in teknoloji devi olan Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye'de yapacağı üretim için İstanbul’un Avcılar ilçesini seçti. 

1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı restore edildi. Söz konusu binanın 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7 bin 500 metrekarelik temiz odası bulunuyor. Üretim tesisinde Salcomp'un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması yapacak.

Xiaomi İstanbul fabrikasında akıllı telefon üretim kapasitesi ne kadar olacak?

Global teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırımları devam ediyor. Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'dan sonra Xiaomi'nin fabrikasını da ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesiste incelemelerde bulundu. Önümüzdeki aydan itibaren söz konusu fabrikada üretilen telefonların Türkiye'de satılmaya başlayacağını belirten Bakan Varank, tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Xiaomi İstanbul fabrikasına alım yapılacak mı? Kaç kişi istihdam edilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu fabrikada tam kapasiteyle üretime geçildiği takdirde 2 bin vatandaşımızın istihdam imkanı bulacağını açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık
Gündem

İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar
Dünya

WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar

Wall Street Journal, İsrail'in 2019 yılından bu yana 10'dan fazla İran gemisini hedef aldığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay