Xiaomi İstanbul fabrikası üretime ne zaman başlayacak? Kaç kişi istihdam edilecek?

Çin’in teknoloji devi olan Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye'de yapacağı üretim için İstanbul’un Avcılar ilçesini seçti.

1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı restore edildi. Söz konusu binanın 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7 bin 500 metrekarelik temiz odası bulunuyor. Üretim tesisinde Salcomp'un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması yapacak.

Xiaomi İstanbul fabrikasında akıllı telefon üretim kapasitesi ne kadar olacak?

Global teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırımları devam ediyor. Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'dan sonra Xiaomi'nin fabrikasını da ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesiste incelemelerde bulundu. Önümüzdeki aydan itibaren söz konusu fabrikada üretilen telefonların Türkiye'de satılmaya başlayacağını belirten Bakan Varank, tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Xiaomi İstanbul fabrikasına alım yapılacak mı? Kaç kişi istihdam edilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu fabrikada tam kapasiteyle üretime geçildiği takdirde 2 bin vatandaşımızın istihdam imkanı bulacağını açıkladı.