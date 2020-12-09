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Teknoloji Xiaomi bazı telefonları için MIUI 12’yi iptal etti!
Teknoloji

Xiaomi bazı telefonları için MIUI 12’yi iptal etti!

Nisan ayında Xiaomi tarafından tanıtılan MIUI 12 güncellemesi dünya çapında beta ve son sürüm olarak bazı modellere dağıtılmıştı. Ancak şirketin yeni kararıyla birlikte dört model için MIUI 12 gelmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:46:00 -
Xiaomi bazı telefonları için MIUI 12’yi iptal etti!

MIUI 12 lansmanından sonra Xiaomi tarafından açıklanan güncelleme alacak telefonlar listesini sizlerle paylaşmıştık. Açıklanan liste, son iki yıl içerisinde piyasaya sürülen neredeyse bütün Xiaomi akıllı telefonları içeriyordu.

Ancak Xiaomi, bu listeyi açıklamasından yedi ay sonra, dört telefonu uygunluk listesinden çıkarttı. Şirket, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 ve Redmi 6A modellerinin uyumluluk ve performans sorunları nedeniyle MIUI 12 alacak Xiaomi telefonlar listesinden kaldırıldığını açıkladı.

Xiaomi’nin küresel pazarda en çok satan modellerinin sadece tek bir MIUI ve Android güncellemesi alması, kullanıcıları rahatsız edecek bir sorun olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Android 10 güncellemesi bile halen Redmi 7 ve Redmi Y3 modelleri için dünya çapında sunulmadı.

Şirketin önümüzdeki süreçte uyumluluk ve performans sorunları nedeniyle farklı modelleri güncelleme kapsamından çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor.

 

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