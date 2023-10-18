Xi ve Putin, Beijing’de 43’üncü kez bir araya geldi

Mart ayında Rusya’ya yaptığı ziyaret sırasında, Putin’le beraber ikili ilişkinin gelişmesine yön vermenin yanı sıra bir dizi önemli uluslararası ve bölgesel sorun üzerinde derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğuna işaret eden Xi, “İki ülkenin hükümetleri, birimleri ve yerel yönetimlerinin iki taraf arasında varılan mutabakatları yerine getirmek için çaba göstermelerinden memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güven artmayı sürdürürken stratejik koordinasyon yoğun ve etkili şekilde yürütülüyor. Sürekli yeni rekorlara imza atan ikili ticaretimiz belirlenen 200 milyar dolar dolar hedefine doğru ilerliyor” dedi.

2013 yılından bu yana Putin’le 42 görüşme yaparak olumlu çalışma ilişkileri ve derin bir dostluk oluşturduğunu hatırlatan Xi, önümüzdeki yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75’inci yılı olduğuna dikkat çekti.

Xi, Çin’in Rusya ile birlikte tarihin doğal akışına ve dünyanın kalkınma eğilimlerine uygun hareket ederek, iki ülke halklarının temel çıkarlarını her zaman göz önünde bulundurmaya ve ikili iş birliğinin içeriğini zenginleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Xi, iki ülkenin büyük ülke olmanın sorumluluklarını üstlenerek, kendi kalkınmalarını sağlamanın yanı sıra, uluslararası adaletin korunmasına ve dünyanın ortak kalkınmasına da katkı yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Putin görüşmede, Kuşak ve Yol girişiminin yaygın olarak kabul gören küresel bir kamu ürünü olduğuna dikkat çekerek daha fazla ülkenin bu girişime katılması umudunu dile getirdi.

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