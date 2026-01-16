X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Erişim krizi büyüyor

X kullanıcıları, hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde gönderilerin görüntülenmediğini, ana sayfanın yenilenmediğini ve etkileşimlerin tamamen durduğunu ifade ediyor. Türkiye’de birçok kullanıcı ekranda “akış yenilenmiyor, bir sorun oluştu” uyarısıyla karşılaştığını belirtirken, sorun platform genelinde yaygın şekilde hissediliyor.

“X down” paylaşımları arttı, resmi açıklama bekleniyor

Erişim probleminin ardından dünya genelinde farklı platformlarda “X down” etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kullanıcılar kesintinin küresel olduğunu dile getirirken, X yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun kaynağı ve ne zaman giderileceği ise belirsizliğini koruyor.