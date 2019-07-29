WRC'nin Türkiye ayağına doğru - Muğla'da düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı için ulusal medya akreditasyon süreci başladı



ANKARA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Muğla'da gerçekleştirilecek 11. ayağının ulusal medya akreditasyon süreci başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek. Yarışı takip etmek isteyen medya mensupları, akreditasyon işlemlerini 14 Ağustos'a kadar Türkiye Rallisi'nin resmi web sitesinden yapabilecek.



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