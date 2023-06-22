Wise, Türkiye’deki kullanıcılara para göndermeyi kısıtladı

Uluslararası para transferini daha ucuz ve daha hızlı bir hâle getirme hedefi ile kurulan Wise, birçok ülkede varlığını sürdürüyor. Dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren şirket, Türkiye’de ise yeni regülasyonlar nedeniyle bazı kısıtlamalarla karşılaşacağını açıkladı.

Wise kullanıcıları artık uygulamaya para yükleyemeyecek

Yeni getirilen kurallar ile birlikte Wise’ın çoğu işlevine veda edeceğini söyleyebiliriz. Bundan böyle kullanıcılar sadece kendi bankalarından Wise aracılığı ile yurt dışına para gönderebilecek. Sistemin diğer tüm hizmetleri ise 30 Ağustos tarihi ile birlikte kaldırılacak.

Bugünden itibaren Wise uygulaması ise yapılamayacak işlemler:

Herhangi bir para birimi için yeni hesap açmak

Wise TRY bakiyenize Türk banka hesabınızdan para eklemek

30 Ağustos tarihinden sonra yapılamayacak işlemler:

Farklı para birimleri için yeni bakiyeler açmak

Wise bakiyeleri arasında dönüşüm yapmak

Mevcut Wise bakiyelerinize para eklemek

Wise bakiyelerinizi transferler etmek

Wise üzerinden para almak.

Bu durum artık sahip olduğunuz tüm Wise hesap detaylarının artık çalışmayacağı ve bunlara gönderilen paranın gönderene iade edileceği anlamına geliyor. Bu yüzden size para gönderen kişilere artık size bu şekilde para gönderemeyeceklerini bildirmeyi unutmayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 Ağustos tarihinden sonra Wise üzerinde yapılabilecek işlemler:

Wise bakiyenizde kalan parayı kendi banka hesaplarınıza çekebilirsiniz.

Doğrudan Türkiye’deki banka hesabınızdan Wise aracılığıyla uluslararası transfer yapabilirsiniz.