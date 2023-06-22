  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve BAE arasında kritik temas

Nüfusu yüzde olarak fark etmiş: Bayramda 500 bine çıkacak, ünlü isimleri ağırlıyor! Tarihi seviyeye çıktı

Sözleri tepki çekmişti! Türkiye'den Abbas yönetimine uyarı

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Bakan Yerlikaya sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede jet hızında açıklama geldi: İsrail'de Filistin bayrağı sansürüne 'karpuz' çözümü

BAE ve Mısır'ın Türkiye'de yabancı yatırımlarda en yüksek payı imalatın oldu! İşte bu beklenmiyordu

Bakan Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklamalar

İstanbul’da ‘çöp’ kâbusu

Ali Koç’tan aynı tas aynı hamam! Hocası olmayan takıma yeni forvet
Ekonomi Wise, Türkiye’deki kullanıcılara para göndermeyi kısıtladı
Ekonomi

Wise, Türkiye’deki kullanıcılara para göndermeyi kısıtladı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 22:46:00 -
Wise, Türkiye’deki kullanıcılara para göndermeyi kısıtladı

Para aktarma kuruluşu Wise son gelen regülasyonlar ile birlikte Türkiye'deki kullanıcılarının para gönderme işlemlerine kısıtlama getirdiğini duyurdu.

Uluslararası para transferini daha ucuz ve daha hızlı bir hâle getirme hedefi ile kurulan Wise, birçok ülkede varlığını sürdürüyor. Dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren şirket, Türkiye’de ise yeni regülasyonlar nedeniyle bazı kısıtlamalarla karşılaşacağını açıkladı.

Wise kullanıcıları artık uygulamaya para yükleyemeyecek

Yeni getirilen kurallar ile birlikte Wise’ın çoğu işlevine veda edeceğini söyleyebiliriz. Bundan böyle kullanıcılar sadece kendi bankalarından Wise aracılığı ile yurt dışına para gönderebilecek. Sistemin diğer tüm hizmetleri ise 30 Ağustos tarihi ile birlikte kaldırılacak.

Bugünden itibaren Wise uygulaması ise yapılamayacak işlemler:

Herhangi bir para birimi için yeni hesap açmak
Wise TRY bakiyenize Türk banka hesabınızdan para eklemek
30 Ağustos tarihinden sonra yapılamayacak işlemler:

Farklı para birimleri için yeni bakiyeler açmak
Wise bakiyeleri arasında dönüşüm yapmak
Mevcut Wise bakiyelerinize para eklemek
Wise bakiyelerinizi transferler etmek
Wise üzerinden para almak.
Bu durum artık sahip olduğunuz tüm Wise hesap detaylarının artık çalışmayacağı ve bunlara gönderilen paranın gönderene iade edileceği anlamına geliyor. Bu yüzden size para gönderen kişilere artık size bu şekilde para gönderemeyeceklerini bildirmeyi unutmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 Ağustos tarihinden sonra Wise üzerinde yapılabilecek işlemler:

Wise bakiyenizde kalan parayı kendi banka hesaplarınıza çekebilirsiniz.
Doğrudan Türkiye’deki banka hesabınızdan Wise aracılığıyla uluslararası transfer yapabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23