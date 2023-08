Windows 12 mi geliyor! Dünyaca ünlü Microsoft kararı aldı: yeni bir şey için tarihi detay ve son olanlar ilk kez belli oldu!

Microsoft, 21 Eylül'de özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni nesil Surface bilgisayarlarıne ev sahipliği yapılması beklenen bu etkinlikte, Windows 12 işletim sisteminin tanıtılıp tanıtılmayacağı da merak ediliyor.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yeni nesil cihazlarını ve Windows 11 işletim sistemi için geliştirilen güncellemeleri duyuracağı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Basın mensuplarına gönderilen davetiyeler ile duyurulan etkinlik, 21 Eylül 2023 tarihinde New York City'de gerçekleşecek.

Microsoft'un her sene Eylül veya Ekim aylarında düzenlediği standart Surface etkinliklerinden biri olacağı söylenen bu etkinlikte, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şirketin yeni bilgisayarlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

YENİ SURFACE BİLGİSAYARLAR DUYURULACAK

The Verge'nin haberine göre, Microsoft'un tanıtacağı ürünleri arasında Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 ve Surface Laptop Go 3 cihazları bulunuyor.

Yeni nesil Surface Laptop Studio 2'nin, Intel'in en son işlemcileri, daha güçlü bir grafik işlemcisi ve daha fazla giriş / çıkış portları ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca Microsoft'un ARM işlemcili Surface Go 4'ü ertelediği ve onun yerine Intel tabanlı bir modeli tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.

Şirket bu yıl aldığı karar ile Microsoft markası adı altında bilgisayar faresi, web kamera ve klavye gibi ürünlerini çıkarmayacağını, bunun yerine cihazlarında artık "Surface" ismini kullanacağını açıklamıştı. 21 Eylül'deki özel etkinlikte Surface markalı ilk aksesuarların tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan etkinlikte Windows 11'in yeni sürümüyle ilgili detayların da açıklanması bekleniyor. Şirket bu yılın başlarında, Windows 11 için Eylül ayında büyük bir güncelleme yayınlayacağını söylemişti. Bu güncelleme ile RAR ve 7-Zip dosyaları için yerel destek, yeni bir ayarlar sayfası, daha iyi bir ses düzenleyici ve Windows Copilot'a erken erişim gibi özellikler kullanıcılara sunulacak.

WİNDOWS 12 TANITILACAK MI?

Bir süredir Microsoft'un Windows 12'yi geliştirdiği biliniyor. Hatta şirket Build 2023 konferansında "yeni nesil Windows" üzerinde çalıştığını resmi olarak doğrulamıştı. Fakat herhangi bir yayın tarihi paylaşmamıştı. Ortaya çıkan sızıntılara göreyse Windows 12, 2024 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürülebilir.

Microsoft'un 21 Eylül'deki etkinliğinde Windows 12'yi tanıtacağına ise ihtimal verilmiyor. Bir ihtimal ön bir bakış atılabilir fakat daha kapsamlı bir tanıtımın önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor. Kaynak: The Verge- TGRT Haber