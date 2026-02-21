Windows 11'e yapay zeka desteği

Microsoft, Windows 11 için yapay zekâ entegrasyonunu genişletiyor. “Ask Copilot” adı verilen yeni özellikle birlikte Copilot, yalnızca ayrı bir uygulama olmaktan çıkarak sistem genelinde daha görünür ve işlevsel hale geliyor.

GÖREV ÇUBUĞUNDA SOHBET TABANLI ARAMA

Ask Copilot etkinleştirildiğinde klasik Windows Search deneyimi daha sohbet odaklı bir yapıya dönüşüyor. Kullanıcılar, @komut yapısını kullanarak belirli görevler için özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarını çağırabiliyor.

Örneğin “@researcher” etiketi girildiğinde sistem, arka planda daha uzun süreli analiz süreçleri başlatabiliyor. Bu süreç; teknik doküman özetleme, arka plan araştırması oluşturma veya kapsamlı içerik analizi gibi işlemleri kapsayabiliyor.

Bazı görevlerin tamamlanması 10 dakikaya kadar sürebiliyor. İşlem süresince ilerleme durumu doğrudan görev çubuğunda görüntüleniyor.

DOSYA GEZGİNİ’NE COPILOT DÜĞMESİ

Yapay zekâ entegrasyonu yalnızca görev çubuğuyla sınırlı değil. File Explorer içerisine eklenen Copilot düğmesi sayesinde kullanıcılar açık dosyalar üzerinde bağlamsal özetler ve içerik analizleri oluşturabiliyor.

Bu özellik özellikle paylaşılan belgeler ve senkronize projeler üzerinde çalışan kullanıcılar için hızlı bilgi erişimi sağlamayı hedefliyor. Sistem, Microsoft 365 servisleriyle entegre çalışarak bulut tabanlı belgelerde de analiz yapabiliyor.

YAPAY ZEKÂ SİSTEM GENELİNE YAYILIYOR

Yeni yapı, Windows arama çubuğunu Microsoft 365 tabanlı yapay zekâ servislerine açılan bir giriş noktasına dönüştürüyor. Böylece Copilot, masaüstü deneyiminin merkezine yerleşiyor.

Microsoft, Ask Copilot özelliğinin önümüzdeki haftalarda Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunulacağını açıkladı. Bu adım, işletim sisteminde üretkenlik ve yapay zekâ entegrasyonunun daha da derinleşeceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: Techspot