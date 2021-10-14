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Teknoloji Windows 11 için yeni güncelleme yayınlandı! Neler var?
Teknoloji

Windows 11 için yeni güncelleme yayınlandı! Neler var?

Microsoft, Windows 11'de karşılaşılan çeşitli ağ sorunlarının ortadan kalkması için yeni bir güncelleme yayınladı. KB5006674 isimli yeni sürüm, yapı numarasını 22000.258'e çıkararak uyumluluk problemlerinin üstesinden geliyor. Windows 11 kullanıcılarının güncellemeyi yüklemesinde yarar var.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:02:00 -
Windows 11 için yeni güncelleme yayınlandı! Neler var?

Microsoft, Haziran'ın son haftasında duyurduğu yeni nesil Windows 11'i, 5 Ekim'de tüm kullanıcılara açtı. Şu an doğrudan Windows 10'daki Windows Update kısmı üzerinden kolay bir şekilde yükseltme yapılabiliyor. Tabii bu noktada bileşen uyumlulukları da büyük önem taşıyor.

Bu sürümle birlikte hem sistem hem de varsayılan uygulama arayüzünün değişmesine ek olarak bir dizi yeni özellik de geliyor. Yani aslına bakılırsa Windows 11 her anlamda büyük bir güncelleme anlamı taşıyor.

Ancak tüm bunların yanında kullanıcılar zaman zaman çeşitli problemler yaşadıklarını; USB ile aygıt bağlanmadığını ve ek olarak bir dizi hata aldıklarını ifade ediyorlar. Microsoft da tüm bunları göz önünde bulundurarak güncellemeler yayınlıyor. Son olarak KB5006674 olarak isimlendirilen yeni güncellemeyi paylaştı. Bu planlı güncelleme, işletim sistemindeki çeşitli hataların ortadan kalkmasını sağlıyor.

Microsoft açıklamalarına bakılırsa yaşanan ağ problemleri de bu güncellemenin ardından tarih oluyor. Özellikle Intel Killer ve SmartByte ağ yazılımlarıyla yaşanan uyum sorunları gideriliyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Windows 11'in bu ufak ara güncellemesini yüklemek için Microsoft Update kısmına göz gezdirebilirsiniz. Tabii bu noktada eğer sistemde otomatik güncelleştirmeler aktifse işlem zaten kendiliğinden gerçekleştirilmiş oluyor.

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