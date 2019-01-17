Wilfried Bony Galatasaray'a mı transfer olacak? | Galatasaray forvet transferi

Galatasaray'da taraftarlar merakla forvet transferini bekliyor. İlk yarıda elindeki forvetlerden yeterli verimi alamayan sarı kırmızılılarda ilk hedef forvet transferi. Peki Galatasaray forvete kimi transfer edecek? Wilfried Bony Galatasaray'a mı transfer olacak?

Galatasaray'da hedef forvet transferi!

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a satarak yaklaşık 20 milyon Euroluk bir gelir elde eden Galatasaray kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray'ın aradığı ikinci forvetin Wilfried Bony olduğu ve Fildişili golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği belirtildi.

DHA, Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajerler Kerem Solmaz ve Andy Duncal olduğunu yazdı.

Galatasaray ile bağlantıları kuran ismin Hakan Solmaz, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtildi.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı.

2013'te Hollanda Ligi takımlarından Vitesse'den Premier Lig'e gelen Bony, Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giymişti.

Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlayan Swansea'nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklaması bekleniyor.