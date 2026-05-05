En düşük memur emeklisi ve memur maaşı için rakamlar belli oldu

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı, nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte büyük ölçüde netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşen enflasyonla birlikte 4 aylık kümülatif oran yüzde 14,64 oldu.

Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64 zam hakkı elde etti. Böylece 20 bin TL seviyesindeki bir emekli maaşının yaklaşık 22 bin 928 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da belli olacak.

Memur ve memur emeklileri açısından da önemli bir eşik aşıldı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026’nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 4 aylık enflasyon verileriyle yüzde 3,28’lik enflasyon farkı oluştu.

Böylece memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı şimdiden yüzde 10,51 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki ayda açıklanacak verilerle bu oranın daha da artması bekleniyor.

Hâlihazırda en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL, memur emekli maaşı ise 27 bin 772 TL seviyesinde bulunuyor. Mevcut hesaplamalara göre bu rakamların temmuz itibarıyla memurlarda yaklaşık 68 bin 395 TL’ye, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Temmuz ayında açıklanacak kesin oranların ardından yapılacak yasal düzenleme ile yeni maaşlar ve olası taban aylık artışları da yürürlüğe girecek.

