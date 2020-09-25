Wi-Fi 6 ile evlerde yeni internet dönemi başladı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni nesil teknolojileri müşterilerin kullanımına sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin, evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha arttı. Bu nedenle sabit internette yeni bir dönemi başlatacak, bizim de üzerinde çalıştığımız yeni nesil teknoloji WiFi 6’nın laboratuvar testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına hazır hale getirdik. Türkiye’de yine ilk kez Turkcell müşterilerinin kullanabileceği Wi-Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz evlerinin her noktasında aynı performansla fiber internetlerini kullanabilecek.”