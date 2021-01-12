Whatsapp’tan sonra binlercesi bu uygulamaya yüklendi! BiP’in özellikleri

Whatsapp’ın aldığı karar Türkiye’de büyük tepki toplarken vatandaşlar yavaş yavaş Telegram ve BiP uygulamasına geçiyor.

Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp'ın bir başka alternatifi ise Turkcell'in geliştirdiği BiP uygulaması. Sesli ve görüntülü aramaya izin veren uygulama, aynı şekilde grup üyeleriyle de sesli ve görüntülü görüşmeye imkan sağlıyor. Bilgisayardan da erişim sağlanabilen BiP'in Windows ve Mac için geliştirilen BiP uygulaması da bulunuyor. Bu sayede BiP'i kullanmak için web tarayıcı kullanma şartı bulunmuyor.

Keşfet bölümüne sahip olan ve kullanıcıların ilgilendiği birçok kanalı ekrana getiren BiP, operatör ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açık durumda. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre BiP uygulamasına 3 günde 4.6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kullanıcılara sunuluyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

BiP’in verileri Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP’te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre BiP’teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.