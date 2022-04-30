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Teknoloji WhatsApp'tan ses getirecek özellik! Herkes bağımlısı olacak
Teknoloji

WhatsApp'tan ses getirecek özellik! Herkes bağımlısı olacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçici mesajlar için resmi adım atıldı. Ayrıca uygulamaya anket özelliği geliyor. Anket özelliği milyonlar tarafından merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 18:45:00 -
WhatsApp'tan ses getirecek özellik! Herkes bağımlısı olacak

WhatsApp geçici sohbetlerinde paylaşılan fotoğraf ve videoların telefonun hafızasına kaydedildiği ve bunlara diğer uygulamaların da ulaşabildiği ortaya çıkınca bir kriz yaşanmıştı. Tepkiler üzerine WhatsApp sorunu çözmek için beklenen adımı attı.

WhatsApp'ta 1 günden 3 aya kadar sürebilen geçici mesajlar geçen yılın sonunda gelmişti. Ancak bir sorunu vardı.

Geçici sohbetin fotoğrafları ve videoları galeride görüntülenebiliyordu. Bu da geçici mesajların amacından sapmasına neden oluyordu. Diğer bir deyişle geçici sohbetteki medyalar telefona kaydediliyordu.

WhatsApp birkaç yıldır hile yapmanıza gerek olmadan sohbetlerinizde size gönderilen fotoğrafları gizlemenize zaten imkan tanıyordu. Daha sonra her sohbet için ayrı ayrı bu seçeneği etkinleştirme imkanı geldi. Ancak geçici mesajlar gelince ayarlar da karıştı.

Geçici mesaj içeren sohbetlerin cep telefonunda iz bırakmaması gerekiyordu. Fotoğraf ve videolar telefonun galerisine kaydedilince diğer uygulamalar da aslında saklanmaması gereken bu medyalara ulaşabilir oldu.

Görünen o ki WhatsApp'ın Android ve iOS için hazırlanan son beta sürümlerinde artık geçici sohbetlerdeki fotoğraf ve videolar telefonunuzun hafızasına kaydedilmiyor. Ancak sohbetin içinde görmeye devam edebiliyorsunuz.

Bir sohbette geçici mesajları açıp ardından o sohbet için medya görünürlüğü ayarını değiştirmeye çalışırsanız bu yeni özelliği siz de fark edebilirsiniz.

Anket özelliği de yolda

iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin, ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, gruplarda oylama yapabilecek. Bu sayede WhatsApp, en büyük rakiplerinden biri olan Telegram'a daha çok benzeyecek.

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