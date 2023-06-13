WhatsApp’tan muhteşem yenilik

WhatsApp, görüntülü aramalarda devrim yaratmaya hazırlanıyor. Windows uygulamasında test edilen yeni özellik sayesinde görüntülü arama sırasında ekran paylaşımı yapmak mümkün olacak. Kullanıcılar, Microsoft Store’da bulunan WhatsApp Beta ile bu özelliği test etmeye başlayabilir.

Windows için WhatsApp 2.2322.1.0 beta sürümü, görüntülü aramalara ekran paylaşımı özelliğini getiriyor. Daha önce Android‘de test edilen bu özellik, nihayet Windows’ta da kullanılabilir olacak. Bu özellikle birlikte videolu sohbetlerde masaüstü ekranınızı diğer konuşmacılara açabileceksiniz.

Beta kullanıcıları, görüntülü görüşme kontrollerinde artık bir ekran paylaşımı seçeneği görecek. Bu alanda isterseniz belirli bir pencereyi isterseniz de masaüstünün tamamını görüntülü görüşmedeki katılımcılara paylaşabileceksiniz. Arama sırasında mobil cihazlarda olan kullanıcılar da ekran paylaşımını görebilecek.

Kullanıcılar, ekran paylaşma konusunda oldukça detaylı ayarlara sahip olacak ve istedikleri zaman “Ekran Paylaşımını Durdur” düğmesiyle ekranlarını kapatabilecek. Bu özellik şu anda Microsoft Store’da yer alan Windows için WhatsApp 2.2322.1.0 beta uygulamasında erişime açılmış durumda.

Buna ek olarak mesajlaşma uygulaması dikkat çeken yenilikler almaya devam ediyor. WhatsApp kanallar özelliği ile kullanıcılar, Güncellemeler adlı ayrı bir sekmede takip ettikleri kanalların paylaştığı içeriklere erişecek.

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Gizliliğin ön planda olacağını belirten şirket, Kanallar özelliğinde kullanıcıların kişisel bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağının altını çizdi. Kanal yöneticilerinin de kişisel bilgileri göremeyeceğini ifade eden firma, kanalların geçmişini yalnızca 30 gün boyunca sunucularında saklayacaklarını belirtti.