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Teknoloji WhatsApp'tan iki bomba özellik
Teknoloji

WhatsApp'tan iki bomba özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullananlar için iki yeni güncelleme yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 10:28:00 -
WhatsApp'tan iki bomba özellik

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için iki yeni özellik barındıran bir güncelleme yayınladı.

WhatsApp, iPhone’lar için erişime açılan yeni güncellemesini duyurdu. Beta programı kapsamında yayınlanan son güncellemede iOS kullanıcılarını iki yeni özellik bekliyor.

Bu güncellemeyle kullanıcılara, sohbet balonları ve kaybolan mesajlar özellikleri geliyor.

Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunan bir araç ekledi. Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek. Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsapp'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı” seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilir.

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