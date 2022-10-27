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Teknoloji WhatsApp'tan görülmemiş özellik! Bu kadarı beklenmiyordu
Teknoloji

WhatsApp'tan görülmemiş özellik! Bu kadarı beklenmiyordu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fotoğrafları bulanıklaştırma özelliği geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 10:19:00 - 2022-10-27 10:22:45
WhatsApp'tan görülmemiş özellik! Bu kadarı beklenmiyordu

WhatsApp, kullanıcılarına görüntüler için bir bulanıklık aracı sunuyor.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını gereksiz uğraşlardan kurtarabilecek bu özellik, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri ya da profillerinde kullandıkları fotoğrafın bir bölümünü veya tamamını bulanıklaştırabilme imkanı sunuyor.

Bu özellik sayesinde, fotoğraflarınızda görünmesini istemeyeceğiniz bölgeleri kesip biçmeye gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde gizleyebilirsiniz.

Haziran ayında, bulanıklaştırma (blur) özelliğinin bir sürümünün WhatsApp Masaüstü beta sürümünde geliştirilmekte olduğunu ve sonunda bazı beta test kullanıcılarına sunulduğu belirtildi.

Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, resimlerinizde bir bulanıklaştırma aracı kullanabilirsiniz.

Ek olarak, efekti ayrıntılı bir şekilde uygulayabilmeniz için bulanıklık boyutunu seçebilirsiniz.

Özelliğin hesabınız için zaten etkin olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, sadece bir resim göndermeyi deneyin. Bulanıklaştır düğmesi belirirse, yeni çizim aracını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bulanıklaştırma aracı bazı beta test kullanıcılarına sunulduğundan, hala sahip değilseniz, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağı için gelecekteki bir güncellemeyi beklemeniz gerekir.

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